IL SINDACO ROCCI ACCUSA LA PROVINCIA DI "SCIACALLAGGIO POLITICO SUGLI ASFALTI" E LA MINORANZA REPLICA:"FATTI INTERVENTI DOPO 20 ANNI" "

“Lo stato pietoso delle strade provinciali sul comune di Castellalto è purtroppo fatto noto ai cittadini che la percorrono quotidianamente, come è noto agli amministratori provinciali, più volte interpellati da sindaco e amministratori di Castellalto. Dopo più di un anno di interlocuzioni con l’attuale assessore alla viabilità Lanfranco Cardinale, si è ottenuto lo stanziamento dei fondi necessari a riportarle ad uno stato di civile percorribilità”.

A dirlo è il sindaco, Aniceto Rocci.

“I lavori non sono ancora partiti, ma ci dicono che siano imminenti poiché si attende la stagione climatica che consenta di posare gli asfalti. Se questi sono fatti ormai noti, c’è dell’altro che sfugge alle logiche del garbo politico e istituzionale e sono le riunioni organizzate sulla questione “strade provinciali dissestate del comune di Castellalto”, dove si è registrata la presenza del presidente Di Bonaventura e del consigliere Corona. Riunioni dove hanno annunciato lavori sul territorio comunale, senza comunicare nulla all’amministrazione comunale”.

E ancora: “Ma c’è di più: con una magistrale inversione di priorità, è stato privilegiato l’intervento di ripristino dell’asfalto in Via Vomano, rispetto alle strade di Feudo e Castellalto. Di Bonaventura e Corona dovrebbero dunque spiegare ai cittadini di Castellalto il motivo che li ha spinti a dare priorità a Via Vomano rispetto a due strade ormai impraticabili e che mettono tutti i giorni a rischio l’incolumità degli automobilisti. Forse sono più importanti le strade “sotto casa” rispetto a quelle di zone più periferiche che rischiano di restare isolate? Forse ci sono persone più “importanti” che abitano in quella zona? Sarà che il presidente, in scadenza di mandato, si appresta ad imbandire la tavola della campagna elettorale? Sarà sciacallaggio politico?”.

E conclude: “Lo chiediamo al Presidente Di Bonaventura e al Consigliere Corona. Nel frattempo restiamo in attesa dei lavori, confidando nelle risorse già fatte stanziare dall’assessore alla viabilità. Sulla correttezza istituzionale, invece, abbiamo già perso ogni speranza”.

PRONTA LA REPLICA DELL'OPPOSIZIONE AL COMUNE DI CASTELLALTO CHE RISPONDE COSI AL PRIMO CITTADINO.

“Essendo amministratori eletti nel centrodestra abbiamo come riferimenti strategici territoriali il presidente della Provincia Diego Di Bonaventura ed il presidente della Regione Abruzzo Marsilio – si legge in una nota – Abbiamo tutto il diritto di organizzare riunioni con cittadini sul territorio ed invitare le persone che vogliamo senza chiedere il permesso al sindaco Rocci. Facciamo presente che siamo stati eletti con quasi il 50 % dei consensi e quindi dobbiamo rendere conto ai nostri elettori sull’attività amministrativa del nostro comune. Abbiamo invitato Diego Di Bonaventura ed il consigliere Luca Corona come rappresentanti provinciali per relazionare ai cittadini del Feudo sui lavori che a breve andranno ad essere eseguiti sulla frazione”.

E ancora: “Evidentemente al sindaco Rocci sfugge che la viabilità sulle strade provinciali è arrivata a questo punto perché probabilmente le amministrazioni che si sono succedute (ricordiamo che fino a poco tempo fa il consigliere delegato alla viabilità era l’ex sindaco di Castellalto Vincenzo Di Marco) nulla di così tangibile hanno fatto per migliorare le strade in questione e renderle più sicure e percorribili. Finalmente qualcuno ha deciso di intervenire stanziando somme considerevoli sulle strade provinciali; interventi che sono frutto di scelte politiche fatte grazie anche al contributo dell’assessore alla viabilità Cardinale”.

E proseguono: “Si è deciso di iniziare i lavori su via Vomano in quanto la strada è percorsa quotidianamente da centinaia di auto e camion che determinavano un grave pericolo per le abitazioni limitrofe a causa del fondo dissestato con il rischio di cedimenti strutturali. E’ questo il caso di ricordare tra l’altro, la pericolosa voragine apertasi non molto tempo fa e che per puro caso, fortunatamente non ha provocato incidenti. La prossima settimana inizieranno i lavori di messa in sicurezza della strada del Feudo per un importo di 100.000 euro e successivamente con un finanziamento di 350.000 euro si provvederà al rifacimento dei circa 5 km con posa in opera di asfalto. Questi lavori sono stati sollecitati dal gruppo di opposizione con numerosi incontri in Provincia. Ci sono altri lavori programmati dalla provincia sulle strade per un importo complessivo che supera il milione di euro. Sorvoliamo su quanto l’addetto alla comunicazione del comune di Castellalto ha scritto in riferimento al rifacimento della strada sotto casa del consigliere Corona. Si tratta di semplice sciacallaggio scritto da chi non conosce la realtà e la gravità del problema, che al momento è stato definitivamente risolto con i lavori appena conclusi. Bisognerebbe chiederlo ai circa cento residenti in Via Vomano che finalmente dopo venti anni possono dormire oppure mangiare a tavola senza il rischio che per il tremore delle abitazioni cascano le stoviglie. Prima di scrivere simili nefandezze, bisognerebbe documentarsi, altrimenti si corre il rischio di fare misere figure e di esasperare gli animi di tante persone che finalmente hanno ritrovato un po’ di serenità. Concludiamo dicendo che tutti noi amministratori, maggioranza ed opposizione, dovremmo essere grati al presidente Diego Di Bonaventura che a differenza di coloro che l’hanno preceduto per anni, ha dimostrato una particolare attenzione al nostro territorio, stanziando considerevoli somme che renderanno finalmente percorribili in sicurezza le nostre strade provinciali. I soldi che arrivano sul territorio non hanno colore politico ma servono a migliorare la qualità di vita dei nostri concittadini”, si chiude nella nota a firma dei consiglieri Graziano Rampa, Rita Ettoirre, Valentina Tini e Gianni Di Stefano.