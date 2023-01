UFFICIALIZZATA LA CANDIDATURA ALLA PRESIDENZA DELLA PROVINCIA DI TERAMO DEL SINDACO CAMILLO D’ANGELO, ALTERNATIVA ALLA FRATTURA DEI PARTITI DI CENTRODESTRA, OGGI IL PD DIRA' CON CHI STA

Il Sindaco Camillo D'Angelo ha appena formalizzato la propria candidatura alla presidenza della Provincia, depositando nella segreteria dell’ente tutta la documentazione necessaria.

Un caloroso ringraziamento deve essere rivolto ai 120 sottoscrittori che hanno sostenuto la candidatura, amministratori di oltre 30 Comuni della provincia.

"Avverto la grande responsabilità - spiega il candidato Presidente, Camillo D'Angelo - di rappresentare le esigenze di così tanti sostenitori e, fin da adesso, garantisco il massimo impegno e la totale dedizione agli interessi pubblici del nostro territorio. Le prossime tre settimane saranno un ulteriore momento di confronto con gli elettori, per arricchire le istanze che confluiranno nel programma elettorale di mandato".

Come è noto i tre partiti del centrodestra non hanno trovato una sintesi e una convergenza unitaria, per cui si è generata una frattura che conduce non solo a due candidature della medesima area politica, ma anche entrambe della medesima area Vibratiana.

Oggi il Pd dovrà dire, dopo la riunione con tutti gli amministratori proviciali con chi starà.