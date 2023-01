SI DIMETTE IL CONSIGLIERE COMUNALE BEFACCHIA, UFFICIALMENTE PER MOTIVI PERSONALI (MA NON HA GRADITO LA GESTIONE DELLA "CAMPAGNA" PER LA PROVINCIA). ENTRANO VITTORINI O LA TRICARICO

Si è dimesso il consigliere comunale di maggioranza Giovanni Befacchia. Ufficialmente, una decisione dettata da ragioni di carattere personale, legate soprattutto agli impegni professionali di Befacchia, che è veterinario all'Izs. Una professione che pretende un impegno tale da risultare poco compatibile con gli impegni politici. ufficiosamente, però, non è sfuggita ad alcuni tra i colleghi la "distanza" che Befacchia avrebbe avvertito rispetto ai meccanismi della politica, che non avrebbe mai sentito "suoi" e che avrebbe soprattutto sofferto in questa ultima fase, con l'approssimarsi della campagna elettorale per la Provincia, nella quale ancora di più Befacchia non si sarebbe trovato in sintonia con la scelta adottata dal Centrosinistra di appoggiare il candidato del Centrodestra.

Al posto di Giovanni Befacchia, dovrebbe entrare l'avvocato Pasquale Vittorini, che essendo però componente del nucleo di valutazione della TeAm, potrebbe risultare incompatibile, la cosa potrebbe essere risolta con le dimissioni da quest'ultimo incarico. Vittorini valuterà nelle prossime ore. Se dovesse decidere di non accettare, entrerebbe in consiglio l'avvocata Milena Tricarico, per gli ultimi quattro mesi di consiliatura.