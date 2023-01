PARTITA LA SECONDA PARTE DELLA CAMPAGNA PROMOZIONALE “UN’EMOZIONE DA CONDIVIDERE”

L’Amministrazione Comunale di Tortoreto, guidata dal Sindaco Domenico Piccioni, su iniziativa dell’Assessorato al Turismo, non smette l’attività preparatoria alla stagione estiva 2023, lanciando una nuova campagna promozionale mirata a conservare le interazioni con la clientela affezionata e ad intercettare potenziali nuovi turisti – a comunicarlo è l’Assessore al Turismo Giorgio Ripani.

L’iniziativa, che partirà dal 16 Gennaio 2023, sviluppa ulteriormente la campagna “Un’emozione da condividere” del 2022, ripartendo dagli ottimi risultati registrati: 2.231.000 visualizzazioni, 176.859 interazioni e 38.171 interazioni “forti”. Anche in questa occasione, il progetto prevede due filoni conduttori: il primo sarà volto al rafforzamento dell’immagine di Tortoreto e della sua offerta turistica; il secondo sarà invece indirizzato all’analisi approfondita dei desideri e delle preferenze dei turisti attuali e potenziali, effettuando indagini funzionali ad una migliore definizione delle strategie dell’Ente e degli operatori alberghieri e balneari.

Questi ultimi, tramite le associazioni di categoria, contribuiranno alla definizione dei contenuti promozionali oltre che delle strategie di analisi, affinché si possa ottenere la massima coerenza tra promozione ed offerta.

Sul fronte della comunicazione, verranno realizzate attività di digital e social media marketing mirate

a stimolare la curiosità degli utenti verso Tortoreto e mantenere alto l’interesse dei visitatori abituali

e potenziali nel corso dei mesi.

Sul fronte dell’analisi, si punterà a conoscere sempre meglio i desideri, le aspettative e le preferenze dei turisti che già visitano Tortoreto, così come di quelli che la stanno prendendo in considerazione come destinazione per le proprie vacanze. L’attenzione verso gli aspetti ‘analitici’ dell’attività promozionale turistica è qualcosa in cui l’Assessorato al Turismo crede molto, rappresentando il valore aggiunto di questa campagna.

Dopo i risultati della campagna 2022, l’Amministrazione Comunale vuole consolidare le numerose interazioni mediatiche con la clientela turistica, avvalendosi della consueta e preziosa collaborazione degli operatori alberghieri e balneari e tenendo alti i riflettori sul nostro Comune – dichiara l’Assessore Giorgio Ripani – Con questo intervento e con quelli dei prossimi mesi, contribuiremo a creare le condizioni per agevolare il nostro tessuto imprenditoriale nel fare ciò che più amiamo: accogliere e condividere le bellezze della nostra Tortoreto”.