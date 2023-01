ASSUNZIONI A BISENTI / IL SINDACO: «NESSUNA ILLEGITTIMITA', TUTTO REGOLARE... LA MINORANZA SI DEDICHI AD ALTRI PROBLEMI»



«I consiglieri di minoranza, nella loro nota, mi pare che sottolineino chiaramente un dato: “a prescindere dalla legittimità”… ecco, non c’è niente di illegittimo e questo è quello che conta, sull’opportunità potremmo discutere per ore, ma gli enti devono ispirarsi al rispetto della legge e così è stato fatto».

Il Sindaco di Bisenti, Renzo Saputelli, smorza subito la polemica sui concorsi, innescata dal comunicato della minoranza (LEGGILO QUI).

«Perché è una polemica che non regge: nessuno può impedire ad un consigliere comunale, che non è un assessore e non ha ruoli amministrativi, di aspirare ad un posto di lavoro, anche nel Comune nel quale è stato eletto, certo, una volta vinto il concorso logica vuole che si dimetta, e così è avvenuto - continua il Primo Cittadino - sul caso poi del figlio del vicesindaco, mi pare addirittura superfluo rimarcare il diritto a partecipare al concorso, che peraltro non ha vinto.. quindi… pensi che ha partecipato anche una mia nipote, e non ha vinto…».

Quello dei concorsi a Bisenti è un tema importante

«Quando sono arrivato io, ho trovato un solo dipendente, uno solo… non c’erano operai, impiegati, abbiamo dovuto ricostruire una macchina amministrativa e abbiamo assunto sette persone - chiude il Sindaco - io capisco la minoranza, ma la invito ad occuparsi di problemi più importanti e poi, se ritengono che siano stati compiuti degli illeciti, avranno ogni possibilità di chiedere giustizia nelle sedi opportune, ma in questo caso davvero non c’è nulla da segnalare»