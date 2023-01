QUASI TUTTO PRONTO PER LA SFILATA DEI CARRI DI CARNEVALE A GIULIANOVA

L’Amministrazione Comunale patrocina e promuove, dopo il successo dell’edizione di luglio, i festeggiamenti per l’appuntamento più amato dai bambini e da chi, bambino, è rimasto dentro. Per il Carnevale giuliese 2023 sono già all’opera i quartieri della città. Grande l’ entusiasmo e tanta la voglia di fare.

Le parate, ancora con il coordinamento artistico di Daniele Panichi, sfileranno domenica 19 febbraio nel centro del Lido; martedì grasso, 21 febbraio, in centro storico.