IL PD COSTRUISCE IL FUTURO, IERI AFFOLLATA RIUNIONE A MARTINSICURO







“Costituente per il nuovo Partito Democratico” era il titolo della partecipata riunione organizzata dal circolo di Martinsicuro presso il Park Hotel di Villa Rosa. A fare gli onori di casa c’era la neoeletta segretaria Martina Costantini con la presenza dei vertici provinciali. Il circolo di Martinsicuro è tra i primi ad avviare la fase congressuale, ha avuto una crescita degli iscritti anche grazie alla decisione del gruppo Piazza Grande, già alleati nelle ultime elezioni amministrative, di convergere all’interno del circolo locale. Manola Di Pasquale presidente regionale del PD, Piergiorgio Possenti segretario provinciale, Dino Pepe consigliere regionale, Stefania Di Padova assessore al comune di Teramo, Giuseppe Capriotti consigliere comunale di Martinsicuro, il sindaco di Pineto Robert Verrocchio, e poi gli ex sindaci di Martinsicuro Rapali, De Santis e Caputi.

Manola Di Pasquale critica velatamente i dirigenti nazionali del PD e dei Cinque Stelle per il mancato accordo alle politiche e indica l’obbligo di recuperare le istanze dei territori. Possenti parla senza fronzoli della crisi identitaria del partito e della recente sconfitta elettorale, indica la necessità di costruire una linea politica condivisa e il dovere di ripartire. Pepe racconta della lungaggine delle “liturgia congressuale” e delle difficoltà nel fare nuovi tesserati a causa delle complicazioni introdotte dai nuovi regolamenti. Capriotti affronta temi locali, ha espresso rammarico per la perdita dei fondi per il ponte ciclopedonale sul fiume Tronto revocati dalla regione a favore del Giro d’Italia. L’ex segretario Mauro Paci saluta i giovani intervenuti e li invita a prendere in mano la situazione. A seguire diversi interventi dei cittadini hanno rimesso l’attenzione a temi locali. Al termine l’invito riproposto un po’ da tutti è stato quello di recuperare l’orgoglio e l’identità di una scelta politica e di andare avanti senza timidezze.