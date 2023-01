ELECTION TIME / MIANO, PARTONO I LAVORI… CHE NON SERVONO

Ci piace appurare la verità. Per questo non ci accontenteremo solo delle conferenze stampa dell'amministrazione comunale che parla di fior fiori di euro spesi nei lavori pubblici, in questo caso dall'assessorato che fa capo al vice sindaco Giovanni Cavallari, ed elenca centinaia e centinaia di cantieri partiti (guarda caso per le elezioni oramai imminenti). E siccome, per usare un termine utlizzato da qualche collega, che sulla sua pagina facebook, evidentemente non conoscendo il senso del "pubblicato" e quindi "pubblico", accusó altri colleghi di "copiare", faremo quello che ogni giornalista dovrebbe fare sempre: verificheremo. Andremo nei cantieri aperti a vedere cosa accade davvero e se all'annuncio fatto corrispondono i fatti.

Intanto a proposito di annunci leggiamo dal vice sindaco e assessore ai lavori pubblici ovviamente su facebook:

«Come promesso e dopo un sopralluogo effettuato qualche giorno fa' presso l'impianto sportivo alla presenza dei dirigenti del Miano Calcio, progettista, direttore dei lavori, ditta e residenti, con i quali sono state condivise ulteriori piccole esigenze, sono iniziati i lavori di riqualificazione del campo di calcio. Lavori che, una volta conclusi, consentiranno alla società sportiva di poter tornare a giocare le partite e i relativi allenamenti nel proprio impianto di Miano. Lo sport, specialmente quello che si pratica nelle frazioni, rappresenta l'identità e l'attaccamento delle nuove generazioni alla frazione e al nostro territorio, oltre ad essere uno dei migliori strumenti per la crescita sana dei nostri ragazzi e la socializzazione di tutte le fasce di età».

Bello lo spot costruito apposta per l'assessore Cavallari al quale risponde con un post un ex calciatore del Miano Calcio: Valerio Vallarola (foto sopra) a conferma che i soldi utilizzati non serviranno a risolvere il problema:

«Bene! Peccato però che i lavori non prevedano l'ampliamento delle dimensioni del campo come da anni richiesto dalla società del Miano. Il campionato di Promozione, al quale il Miano ha partecipato per due anni, girovagando per i campi della provincia, e sostenendo notevoli spese che hanno contribuito alla retrocessione del Miano in 1' categoria, rimarrà per sempre un obiettivo non raggiungibile. Se così fosse, infatti, il Miano dovrebbe tornare a peregrinare in altri campi. Perché precludere ad una società la possibilità di vincere di nuovo un campionato? Perché limitare una squadra a partecipare a campionati solo fino alla 1' categoria. In tutti questi anni il problema si sarebbe potuto risolvere tranquillamente, così come spero, sia stato pensato per il campo di Piano della Lente. Perché quindi non a Miano? Non è forse una frazione di Teramo come Piano della Lente? Dovrebbero essere i giocatori in campo a lottare per obiettivi sempre più grandi...e non le dimensioni del campo rimaste tali dopo anni di attesa! Peccato, un' altra delusione ai danni di chi da più di cinquant'anni porta avanti una realtà calcistica, dando lustro alla città di Teramo».

Il messaggio chiaro per Cavallari e giunta è: «con qualche soldino in più si poteva fare di meglio e di più... la domanda è d'obbligo: lo scopo di spendere i soldi dei contribuenti non è forse quello di risolvere i problemi della collettività o solo quello, forse, di spendere i soldi a ridosso delle elezioni dopo che per 4 anni e più non si è fatto quasi nulla se non le foto sui social perchè "acchiappare" qualche like è meglio che portare avanti la politica del fare negli anni di amministrazione?

Torneremo su questo argomento. E' una promessa.

QUI L'INTERVISTA MEMORABILE DI CAVALLARI A RETE 8

E.d.C.