QUARESIMALE: «26 MILIONI DI EURO PER LA SCUOLA ABRUZZESE»







Buone notizie per il mondo della Scuola abruzzese: sono stati stanziati ben 26 milioni di euro per l'edilizia scolastica. Lo annuncia l'assessore regionale Pietro Quaresimale intervenuto stamane a Teramo alla presentazione del progetto europeo Stream che vede l'Adsu quale capofila insieme alla Ruzzo Reti." Sono fondi a valere sul Pnrr, dobbiamo quindi correre per assolvere alle tempistiche stringenti. Resta proprietario lavorare ed intervenire sulla sicurezza per i nostri studenti"