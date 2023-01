VERZILLI: «ARRIVANO 10MILA EURO PER IL CAMPETTO DI BASKET DELL'ACQUAVIVA»













Generazioni di teramani ci hanno passato i pomeriggi, i sabati, le domeniche. È il tempio del Basket, più del Palaskà, più delle palestre dove si svolgono i tornei ufficiali di campionato: è lo storico Campetto di basket dell’Acquaviva. Il Playground.

Negli anni ’80 e ’90 è stato il luogo di ritrovo, dell’aggregazione, dell’amicizia, di tutti gli appassionati di pallacanestro.

È stato il covo della tifoseria cestistica, il simbolo dell’attaccamento viscerale al basket, il luogo che più di ogni altro conserva il ricordo di Carmine Verni, capo dei tifosi teramani al quale è dedicato il Torneo 3vs3 che ogni estate si svolge proprio al Playground.

È l’icona dello sport di strada, il tempio del “Decreto Mosca”, la passerella dove sfoggiare lo street wear e i completini vintage di Magic Johnson, Larry Bird e Michael Jordan.

Un luogo che va preservato, coltivato, frequentato.

E a questo, da molti anni, pensa l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Teramo a Spicchi”, che nasce nel 2007 da un gruppo di appassionati che proviene proprio dalle partitelle giocate nello storico Playground sin dagli anni ’80, dalle giovanili del basket teramano, dalle domeniche al Palaskà a tifare la squadra biancorossa che ha militato per dieci anni in Serie A, nel periodo in cui la storia della pallacanestro cittadina raggiunge il proprio apice.

La TaSp inizia a partecipare ai campionati CSI Abruzzo, coltivando anche un vivaio di giovani attraverso la Scuola di Pallacanestro TaSp Young, mietendo risultati ed approdando dapprima in Serie C e poi ancora in Serie B.

Da anni lo storico Playground necessita di lavori di manutenzione, per ridare lustro alla sua storia e rinverdire i fasti che ha vissuto nei decenni.

Per questo ho ritenuto prioritario impegnarmi per trovare i finanziamenti necessari ed oggi, con gioia, posso annunciare – grazie all’attenzione del Consigliere Regionale Marco Cipolletti – che la Regione Abruzzo ha stanziato un contributo straordinario di 10.000 euro per i lavori di riqualificazione del Campetto, che potrà presto tornare a far sognare tutti coloro che amano i canestri.

Sono certo che la Teramo a Spicchi avrà lunga vita e ancora grandi successi, grazie alla passione e alla dedizione dell’Associazione fondata dal Presidente Fabio Nardi, a cui va il mio più cordiale abbraccio per il lavoro che ha svolto in questi anni e per le emozioni che la TaSp regala a tutta la città di Teramo.

Ovviamente, sarà mia cura continuare ad interloquire con i superiori livelli politici, anche per le ulteriori cure di cui necessita l’intero complesso dell’Acquaviva, vero cuore sportivo della comunità.

Teramo, 18 gennaio 2023

Il Consigliere Comunale

F.to Ivan VERZILLI