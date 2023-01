MONTICELLI TORNA ALLA CARICA CONTRO LA GIUNTA SUL MERCATONE UNO

Si torna a parlare di Mercatone Uno. Mentre da un lato l’avvocato Alberto Dell’Orletta, vicesindaco della giunta Verrocchio, puntualizza il non cambio di destinazione d’uso dell’imponente struttura in totale abbandono da anni, il coordinatore provinciale di Italia Viva, nonché ex sindaco di Pineto Luciano Monticelli torna ad attaccare la giunta ed in particolar modo i nuovi entrati del movimento cinque stelle. “Il Sindaco di Pineto” scrive Monticelli “non controlla più la sua maggioranza. Ebbi a dire qualche mese fa che l'articolo, o meglio gli articoli del candidato Sindaco perdente del 2019 (il riferimento è a Filippo Da Fiume ndr), avevano dei risvolti poco chiari. Un assessore non può permettersi di fare delle comunicazioni che riguardassero il Mercatone Uno sotto procedura di vendita all'incanto. È un Fatto gravissimo, richiamando addirittura un aumento di cubatura, ma la cosa più sorprendente, era che alcune settimane prima, lo stesso perdente del 2019 aveva scritto in un comunicato stampa che la stessa area del Mercatone Uno potesse diventare un'area di sviluppo turistico, anche per evitare il consumo del suolo all'interno del Piano Quadro”. Insomma, ad Italia Viva proprio non aggrada che il movimento 5 stelle metta bocca sui temi urbanistici. “Chi è l'assessore alla programmazione del settore urbanistico?” si chiede polemicamente Monticelli “come può permettersi il perdente 2019 fare dichiarazioni su l'aumento di cubatura nel periodo di vendita all'incanto? L'accordo politico PD - M5S , cosa sta realizzando di tanto fantasmagorico, rispetto alla maggioranza uscita dalle urne nel 2019?”. Per Monticelli il primo cittadino non controllerebbe più nulla. Il gruppo politico e consiliare di Italia Viva in un corposo documento programmatico aveva indicato già 2 anni fa come fare per uscire dal pantano Mercatone Uno, ma, stante a quanto accusa l’ex primo cittadino, il sindaco avrebbe fatto il contrario, mettendo alla porta chi gli aveva fatto vincere le elezioni, dando incarichi a chi le elezioni le aveva perse. “Certamente” ribatte Monticelli al Verrocchio “non sei il solo responsabile. Gli autori di questa follia politica li puoi trovare dentro la tua stanza dove ti sei autosequestrato”. Insomma, quando la dura battaglia ideologica dei due leader sembrava assopita, si riaccende una forte polemica proprio sul destino del rudere dell’ex Mercatone, che, a quanto pare, è destinato a morire in queste condizioni, dato che nessuno prospetta una lineare via d’uscita da questo imbarazzante tunnel.

MAURO DI CONCETTO