ELEZIONI / FDI RESPINGE LA STRIGLIATA DI COSTANTINI: «FORSE DIMENTICA DI ESSERE IL COORDINATORE PROVINCIALE DELLA LEGA... DI TERAMO DEVE PARLARE ECCOME,,, » E SULLA RICANDIDATURA A GIULIANOVA: «SE NE PARLERA' TRA UN ANNO E MEZZO...»

E’ con una punta di stupore, che la coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia, Marilena Rossi, commenta l’intervista rilasciata questa mattina, a margine di una conferenza stampa alla Asl, dal Sindaco di Giulianova, Jwan Costantini. Stupore provocato dal passaggio nel quale il primo cittadino giuliese, a proposito del candidato Sindaco del Centrodestra a Teramo, ironizza sul fatto che non debba “venire una persona da Giulianova a risolvere i problemi di Teramo”.

«Una persona da Giulianova certo no - commenta Marilena Rossi - ma il coordinatore provinciale della Lega, invece, dovrebbe venire eccome, visto che si parla della più importante città della provincia, visto che si parla del capoluogo… quindi sì, Costantini ha tutto il diritto di parlare di Teramo…».

Solo un diritto, oppure anche un dovere?

«Io credo che sia anche un dovere, vista l’importanza della scelta - continua la coordinatrice di FDI - ma il problema è che non parlano, loro della Lega e Forza Italia, non parlano, non accettano e non scartano i nostri nomi, non partecipano ai tavoli, non cercano una quadra comune per il Centrodestra… se la situazione è in stallo, non è certo colpa di FDI e mi stupisce che Costantini ironizzi sulla sua presenza, ma forse dimentica il suo ruolo…»

Eppure le occasioni non sono mancate…

«Al contrario, abbiamo organizzato tavoli, incontri… c’è stato addirittura un momento nel quale una dozzina di sigle si sono ritrovate su una proposta condivisa di candidatura… e loro non si sono espressi, sono passati mesi nell’attesa di trovare una soluzione comune senza che il segretario provinciale Costantini e la Lega accettassero un nome proposto o ne proponessero una loro… e adesso l’ironia su Teramo no, non l’accettiamo».

Ma almeno, sulle elezioni in Provincia, l’accordo c’è? Costantini dice che il candidato del Centrodestra è Vagnoni…

«Anche questo mi stupisce, visto che Fratelli d’Italia ha scelto di appoggiare Piccioni…»

Quindi, quella che disegna Costantini è una realtà parallela? Ha anche annunciato di ricandidarsi perché lo vogliono tutti…

«Della sua ricandidatura parleremo tra un anno e mezzo, quando ci siederemo ai tavoli per parlare di Giulianova, adesso dobbiamo pensare ad altro e cioè al Comune di Teramo e agli altri che tornano al voto quest’anno… e dovrebbe pensarci anche il coordinatore provinciale della Lega»