ROSETO/ L’ON.LE DANIELA TORTO INCONTRA DOMANI I CITTADINI

Incontro pubblico promosso da attivisti del M5S di Roseto e provincia insieme a Rosaria Ciancaione, capogruppo Liberi Progressisti in consiglio comunale, Venerdì presso Pizzeria Ristorante Arena 4 Palme alle ore 19,45 con l’On.le Daniela Torto eletta in Abruzzo per il M5S, capogruppo della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, insieme alla consigliera regionale Barbara Stella e alla stessa consigliera comunale.

"Non vi è democrazia senza partecipazione. Da tempo manca nel nostro territorio un momento di confronto e di approfondimento su temi concreti che riguardano tutti. Il Movimento 5 Stelle è nato per questo: creare un canale diretto tra i territori e i propri rappresentanti nelle Istituzioni, dare la possibilità di contribuire a definire le possibili soluzioni, superare le logiche clientelari e familistiche che hanno sempre svilito la politica italiana, regionale e comunale.

Questa è l'idea della politica del M5S, dichiara Marco Tritella, tra i promotori di questo incontro e attivista locale del M5S. "Questa occasione - prosegue Tullia Piscella - altra attivista locale - sarà per incontrare i cittadini, approfondire e dibattere di temi importanti insieme all'On Daniela Torto, quali Il Bonus 110% e il reddito di Cittadinanza. Cercheremo di comprendere meglio cosa accadrà a queste importanti riforme dopo le modifiche introdotte con l'ultima legge di Bilancio; con la consigliera regionale Barbara Stella parleremo delle misure per la transizione energetica ed ecologica contenute nella legge di bilancio della regione Abruzzo."

"Il M5S è in un momento di espansione degli iscritti e simpatizzanti; anche a Roseto si conferma questo trend dove la nostra forza politica è risultata seconda per numero di voti alle ultime elezioni politiche ed è per questo che come attivisti abbiamo sentito l'esigenza di incontrare i cittadini”, continua Tritella, “in modo tale da fare crescere e radicare la nostra forza politica anche in Città forti dall'ampio consenso che ci ha accordato”. Venerdì sarà la prima occasione per incontrarsi e progettare un futuro consapevole per essere sempre dalla parte giusta: dalla parte del Progresso e della crescita"

Gli attivisti del M5S di Roseto degli Abruzzi e provincia