ELEZIONI / ASTOLFI: “FORZA ITALIA NON HA MAI RICEVUTO PROPOSTE DI CANDIDATURA A SINDACO DI TERAMO DA FDI…”

Sentiamo l’obbligo di intervenire in merito alle scomposte dichiarazioni rilasciate dalla segretaria Provinciale di FDI, Marilena Rossi, che in replica ad una intervista rilasciata dal coordinatore provinciale della Lega, intervista dove il collega non parla del partito di FDI e che condividiamo nella sostanza, si accusa il partito di Forza Italia di non aver partecipato alle riunioni volte alla quadra di una candidatura unitaria per le elezioni della Città di Teramo. Ci dispiace precisare che siamo sempre stati presenti alle riunioni ufficiali, forse la Rossi si riferisce alle riunioni in cui non siamo stati invitati, quelle con altre forze partitiche e non gravitanti nell’area di centrodestra ? Poi non ci risulta nessuna proposta sul tavolo regionale da parte di fdi per il candidato sindaco di Teramo, faccia lumi la Rossi e si confronti con i vertici regionali del partito senza seminare divisioni inutili che avvantaggiano solo il centrosinistra .

Forza Italia è sempre stato il partito federatore del centrodestra e convintamente alleato di Lega e Fratelli d'Italia come dimostra la Regione Abruzzo, il overno nazionale e tutte le amministrazioni di centrodestra.



Gabriele Astolfi

Coordinatore Provinciale di Forza Italia