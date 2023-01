ABRUZZO MAGLIA NERA PER I PAZIENTI DIABETICI

La distribuzione di farmaci oggi dispensati nelle farmacie ospedaliere di aghi, strisce, pungidito e siringhe per i pazienti diabetici all’attenzione dei tavoli regionali. Per Blasioli (Pd) “L’Abruzzo è maglia nera per la gestione dei pazienti diabetici”

Entro 30 giorni, come comunicato dall’assessore alla Salute Nicoletta Verì, sarà formulata una proposta di accordo tra Regione e organizzazioni dei farmacisti ed è tutto nero su bianco in una delibera di Giunta, ma questo non ha evitato al PD, in seguito ad interpellanze varie ( l’ultima il 28 novembre scorso) di attribuire all’Abruzzo la maglia nera sulla cosiddetta distribuzione per conto dei presidi diabetici.

Nella nostra regione si contano 100.000 pazienti diabetici e si registra una crescita significativa anche tra i ragazzi, un dato da non sottovalutare.

«Una gestione che risulta essere inadeguata sotto molti aspetti – tuona Antonio Blasioli-. Ogni 45/60 giorni le persone affette da diabete sono costrette a macinare chilometri per recarsi negli unici tre centri adibiti alla distribuzione dei presidi – Pescara (via Rieti), l’ospedale di Popoli o Penne – e ritirare quindi aghi e siringhe per insulina, lancette pungidito, glucometro e strisce reattive per glicemia ».

Il PD interviene anche sui costi: da rilevare uno scostamento di 87,5 milioni di euro.

« Noi chiediamo urgentemente una riunione con la Commissione Diabete, con tutti i referenti presenti e con le Direzioni Sanitarie – ha concluso Blasioli – sarà l’occasione anche per riportare all’attenzione la cronica carenza di personale in tutte le diabetologie della regione e manifestare il nostro scetticismo sulla scelta di trasferire all’esterno dell’ospedale la diabetologia di Pescara, che giorni fa ha festeggiato i 30 anni di attività ».