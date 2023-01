VIDEO/ ELEZIONI, MARSILIO: «E' NECESSARIO CHE IN POCHI GIORNI SI INDIVIDUI IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA A TERAMO»

Dopo il caos messo in atto ieri dal Sindaco di Giulianova che ha sarcasticamente commentato la difficoltò di trovare un candidato per il centrodestra su Teramo, oggi il Presidente della Regione Marco Marsilio evidenzia che: «Il centrodestra non poteva trovare il candidato per il comune di Teramo con sei mesi di anticipo. Faccio mio, pero', l'appello alla coalzione di centrodestra affinchè questo lungo confronto interno produca in pochi giorni l'individuazione di un candidato per il Comune di Teramo».

Sarà davvero così?

ASCOLTA QUI IL PRESIDENTE MARSILIO