VIDEO- FOTO/ POLEMICHE AL CONGRESSO DI AZIONE, DI SABATINO E MONTICELLI CONTRO SOTTANELLI: "NOI NON SIAMO LA TUA RUOTA DI SCORTA"

E' un attacco duro e deciso quello che Alfonso Di Sabatino Martina con Luciano Monticelli (Italia Viva) hanno fatto all'on. Giulio Sottanelli in apertura del congresso comunale di Azione che si è concluso con l'elezione al ruolo di coordinatore comunale nella persona di Alessio Di Egidio.

Di Sabatino ha contestato a Sottanelli il modus operandi sul partito, un partito che si è mobilitato per farlo eleggere in Parlamento. I due hanno chiesto un cambio di passo. Un cambio di passo sollecitato anche da Area Biancorossa e da Siriano Cordoni perchè a Teramo- ha detto - non si puo' vivere solo di festicciole, di aperistreet e di forze dell'ordine che si mobilitano in piazza Martiri alla ricerca di minori.

ASCOLTA QUI ALFONSO DI SABATINO MARTINA