VIDEO/ ELEZIONI AL COMUNE DI TERAMO, SOTTANELLI DIALOGHERA' CON TUTTI I PARTITI E CRITICA L'OPERATO DI D'ALBERTO

AZIONE dialogherà con tutti al Comune di Teramo in vista delle prossime elezioni comunali. Lo ha detto l'on. Giulio Sottanelli durante il congresso comunale che si è svolto oggi all'Hotel Sporting. Azione appoggerà la candidatura, come noto, di Domenico Piccioni. Azione sta correndo in Provincia con Sandro Mariani, Fratelli D'Italia e il gruppo politico che fa capo a Paolo Gatti. Un gruppo che potrebbe essere riproposto anche al Comune di Teramo contro il sindaco uscente Gianguido D'Alberto. Sottanelli ha criticato l'operato dell'attuale amministrazione comunale, rimasta fermo al palo in questi anni nei confronti degli altri capoluoghi abruzzesi.

ASCOLTA QUI L'ON. SOTTANELLI