ALBA ADRIATICA/ "SIAMO ALBA" E IL QUESTIONARIO, I CITTADINI CHIEDONO PARTECIPAZIONE AL COMUNE

Partecipazione e voglia di essere coinvolti nella via amministrativa e nelle scelte. Dati e considerazioni del questionario sono stati illustrati dal comitato civico Siamo Alba nel corso di una conferenza stampa nella propria sede. Il risultato del questionario è stato presentato durante la conferenza stampa che si è svolta oggi nella sede del comitato.

I numeri del questionario.

Il questionario è stato perseguito per 40 giorni, con 3mila consegnati e che hanno prodotto circa 700 risposte (554 cartacei e 144 online). Nel presentare i risultati delle domande sulle quali i cittadini sono stati chiamati a rispondere, sono state prese in considerazione quelle che hanno avuto più di 250 risposte.

Arrivate oltre 500 risposte:

La realizzazione, condividendo con i comuni limitrofi, opere pubbliche: da un centro di talassoterapia, auditorium, ma anche strutture sportive.

Ma tra i temi più importanti: il recupero del Cinema Aurora, l’acquisto del Torrione, la realizzazione di un parco sul mare nella zona degli impianti sportivi di via Olimpica, l’apertura tutto l’anno dell’ufficio IAT, scogliere a difesa del litorale, dirette web del consiglio comunale. Ma anche la riqualificazione del cosiddetto centro storico, ambiente, creazione di luoghi di aggregazione e nascita dei comitati di quartiere. Tema, questo, che Siamo Alba metterà tra gli elementi fondanti del programma elettorale per le prossime amministrative.

Dal questionario è emerso soprattutto la partecipazione della città alla vita politica tramite la diretta del consiglio comunale e la realizzazione dei Comitati di quartiere.

Sensi unici.

Tra i quesiti posti alla cittadinanza anche il tema, controverso, di alcuni sensi unici che trovano spazio del piano della mobilità cittadina (piano urbano del traffico e biciplan). Ebbene, chi ha risposto al questionario ha “bocciato” in maniera netta l’istituzione del senso unico in via Mazzini e via Duca d’Aosta (95 e 96 %) e viale della Vittoria (82%). Ma un terzo si è detta d’accordo sul senso unico sul lungomare Marconi. “Questo dato”, ci ha sorpresi e crediamo che debba essere un tema di analisi e di confronto con gli operatori turistici e commerciali”.

Siamo Alba si presenterà alla prossima competizione elettorale. Per ora non c'è ancora il candidato sindaco.