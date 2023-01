PINETO/ DIMISSIONI CONSIGLIERE CPO - FDI: FALLIMENTO DI VERROCCHIO E ILLUMINATI

È con grande rammarico che ci troviamo a dover denunciare l'incapacità del sindaco Verrocchio e dell'assessore Marta Illuminati anche nel gestire efficacemente la commissione alle pari opportunità di Pineto. Ci si aspettava che il sindaco, e in particolare la Illuminati, cogliessero l’evidente cattiva gestione della commissione ma questo, con colpevole inadeguatezza, non è avvenuto. La recente crisi che ha portato alle dimissioni di tre consigliere della C.P.O. e alla conseguente impossibilità di operare per mancanza del numero legale, è l'ennesimo esempio dell'inadeguatezza della giunta di centrosinistra.

"È paradossale - commenta Pio Ruggiero, coordinatore locale di FdI - come abbiano fatto Verrocchio e l’Assessore alle P.O. Marta Illuminati a restare inermi di fronte a questa situazione, ignorando completamente i diritti dei cittadini e incapaci di far sentire la propria voce a un Presidente che, per quanto ne sappiamo, non ha avuto interesse ad ascoltare nessuno se non se stessa, escludendo ogni collaborazione con le colleghe. Sicuramente una commissione con un ruolo onorifico, privo di riconoscimento economico, forse per questo non rispettata dalla Giunta, ma con un enorme valore sociale, e questa amministrazione di sinistra, che pretende di dare lezioni su partecipazione e trasparenza nell'ambito sociale, non è stata in grado di farla funzionare. L'assessore delegata, Marta Illuminati, si è dimostrata politicamente inidonea a ricoprire il mandato assessorile, rendendo assai inutile la sua presenza nel governo della città, mostrando di essere priva di una personalità politica propria e di non avere alcun interesse nell'ascoltare i reiterati appelli delle consigliere dimissionarie.

Davvero il PD preferisce continuare a tacere sull’insussistenza dell’azione di Marta Illuminati e della Presidente Anna D’Amario, piuttosto che favorire progettualità ed azioni dall’alto valore sociale? Siamo fortemente delusi dalla mancanza di visione e di coraggio del sindaco e dell'assessore di Articolo Uno. Ne prendiamo atto. Del resto, l'unico sport che gli amministratori di Pineto abbiano mai conosciuto, è quello di spartirsi poltrone e incarichi”.