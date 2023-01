PENNA SANT'ANDREA INVESTE SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

A volte, ingiustamente, considerato “secondario”, quello della pubblica illuminazione è, in realtà, uno dei temi importanti per ogni amministrazione comunale. Una efficiente illuminazione delle strade e dei luoghi pubblici, contribuisce in maniera decisiva alla costruzione del benessere collettivo, sia perché svolge il fondamentale ruolo di garante della sicurezza di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni aumentando la visibilità dei percorsi e riducendo le possibilità di incidenti, sia perché consente di migliorare la percezione che i cittadini hanno dei loro luoghi del vivere.

«E’ in questa duplice ottica, cha abbiamo deciso di lanciare un progetto di potenziamento della pubblica illuminazione - spiega il Sindaco di Penna Sant’Andrea, Severino Serrani - un progetto che prevede sia un percorso di efficientamento, con una particolare attenzione all’ambiente, sia una vera e propria attività di miglioramento, con l’installazione di nuovi punti luce in aree scarsamente illuminate».

Un progetto, quello del Comune, che è ancora in corso ma che, ad oggi, ha già portato significativi miglioramenti.

In particolare:

- in frazione Pilone sono stati efficientati 14 punti luce e sono stati aggiunti 3 punti luce per dare continuità alla pubblica illuminazione lungo la provinciale 365 in direzione del bivio per Colledoro, inoltre sono stati installati 4 nuovi pali alimentati con pannelli fotovoltaici dotati di alta tecnologia LED con lo scopo di migliorare la visibilità in alcuni punti scarsamente illuminati.

- Sono stati efficientati 6 punti luce nella frazione di Capsano, 4 in Contrada Ponzano, 11 in contrada Piancarboni, 3 in contrada Centrella, 12 in contrada Colli, 6 in contrada Mortola, 12 in contrada Santa Maria, 10 sulla SS 81 in prossimità del ponte sul torrente Rio.

«Tra efficientamenti e nuove installazioni, continua il nostro percorso di miglioramento della pubblica illuminazione - commenta la consigliera incaricata, Sara Ponziani - ma non sono i numeri il segno dell’importanza di questi lavori, perché i numeri non possono spiegare quale sia l’importanza del miglioramento della pubblica illuminazione sulla vita stessa dei cittadini, per questo i lavori vanno avanti su tutto il territorio comunale e nel giro di pochi mesi saranno completati».