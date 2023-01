LA PROVINCIA NON ARRIVA, A LIBERARE LE PROVINCIALI CI PENSA IL SINDACO

Chi fa da sé… fa per tre. Proverbio sempre validissimo, in Italia, specie se si parla di politica. In questo caso, a fare da sé è il Sindaco di Valle Castellana, Camillo D’Angelo, e fa davvero per tre, cioè per i cittadini isolati dalla slavina, per il suo Comune e per la Provincia di Teramo, che avrebbe dovuto ripulire le strade, le provinciali, dalla neve rovinata a valle con la slavina, ma che ancora non è arrivata sul posto. Così, a coordinare i lavori di sgombero neve sulle strade provinciali ci sta pensando proprio lui il Sindaco, perché chi vive a Macchia da Sole, Macchia da Borea e Piano Maggiore non può aspettare i tempi della Provincia. Le frazioni isolate devono essere rimesse al più presto in condizione di raggiungere ogni altra destinazione. Incuriosisce il fatto che a coordinare i lavori sulle provinciali sia proprio uno dei candidati alla Presidenza della Provincia.