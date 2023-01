A TERAMO C'E' LA RIVOLTA DEI CITTADINI MULTATI DALLA EASY HELP

A Teramo cresce la rabbia tra gli automobilisti multati per non aver rinnovato in tempo il pagamento sulle strisce blu. Multe di 42 euro che a seguito del cambio di gestione del servizio, passato dal Tercoop alla Easy Help, da mesi stanno martoriando gli automobilisti che in caso di ritardo non posso pagare più la somma dovuta quanto tornano a riprendere la macchina. Una vicenda sulla quale è intervenuto il consigliere di opposizione Ivan Verzilli che ha chiesto all’amministrazione un intervento volto a risolvere la problematica ma che ancora non trova alcuna risoluzione. La questione dei parcheggi a pagamento sta diventando imbarazzante se a questo si aggiunge il fatto che il responsabile dell'appalto: Andrea Chiodoni non risponde mai al telefono ed è irreperibile da quando ha vinto la gara del Comune.