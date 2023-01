VIDEO/ STRISCE BLU A TERAMO PIU' STRETTI DEL CONSENTITO, DAVANTI ALL'IZS STALLI A PAGAMENTO

Parcheggi a pagamento non in regola con le norme di legge, perchè più stretti del consentito, voluti così solo per farci entrare più auto ed incassare di più. Ma non solo. Il Comune in cambio di alcuni stalli di cortesia che saranno realizzati davanti al Santuario di Madonna delle Grazie ne realizzerà uno nuovo a pagamento davanti alla sede dell'Izs a campo della fiera che di certo non renderà felici i tanti dipendenti che sotto agli alberi parcheggiano ogni giorno per recarsi a lavoro.

Di tutto questo ha chiesto spiegazione all'amministrazione comunale, il consigliere comunale di Futuro In: Franco Fracassa. Mancava l'assessore al traffico Filipponi che forse, dopo aver sostenuto l'esame per diventare sommelier alla Fisar Teramo, e preso dalle dure prove di esame finale, non si è presentato in consiglio per un giusto riposino.

ASCOLTA QUI FRANCO FRACASSA