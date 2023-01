PONTE CICLOPEDONALE SUL TRONTO, PEPE "STRIGLIA" LA COMMISSIONE: «DOPO I SOLDI TOLTI DA MARSILIO, BASTA PROMESSE»

“Dopo mesi di silenzio e nessuna risposta nel documento di Bilancio regionale, oggi in seconda Commissione è stata discussa la mia Risoluzione sul ponte ciclopedonale sul Tronto. Un documento che ho posto all'attenzione del Consiglio regionale affinché non si spengano i riflettori su quest'opera strategica” fa sapere il Consigliere regionale Dino Pepe.

“Al Consiglio regionale ho chiesto di promuovere ogni iniziativa politica ed amministrativa necessaria a dare nuovo impulso, con la massima tempestività, per riavviare le procedure necessarie alla realizzazione del ponte ciclopedonale sul fiume Tronto. Dopo la revoca del finanziamento da parte di Marsilio e della sua maggioranza, abbiamo assistito a numerose promesse che non vogliamo vengano disattese” prosegue il Consigliere.

Conclusione della progettazione, individuazione della copertura finanziaria dell’opera e stipula e sottoscrizione immediata di una nuova convenzione: queste le azioni da mettere in campo. Tutti atti concreti, necessari per rimettere sul tavolo, con la Regione Marche e tutti gli Enti interessati, la realizzazione di questa strategica infrastruttura.

Spero che i tanti cittadini e le numerose associazioni che hanno manifestato mesi fa la loro contrarietà alla revoca dei fondi per quest’opera, non debbano più patire rinvii. Continuerò a tenere alta l’attenzione su questo tema perché in Val Vibrata, dopo il disastro della spiaggia di Alba Adriatica e la revoca dei finanziamenti sul ponte ciclopedonale sul Tronto, delle promesse di D’Annuntiis non sappiamo che farcene” conclude Pepe.