VIDEO/ A CONFRONTO I TRE CANDIDATI ALLA PRESIDENZA DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Domenica 29 gennaio si voterà, con elezioni di secondo livello, per scegliere il nuovo Presidente della Provincia di Teramo. Antonio D'Amore, ieri sera su R+, ha messo a ...Confronto, i tre candidati allo scranno più alto di via Milli. Tre sindaci, tre amministratori al secondo mandato, uno delle aree interne e due vibratiani entrambi della costa. Camillo D'Angelo di Valle Castellana, Domenico Piccioni di Tortoreto e Massimo Vagnoni di Martinsicuro. Tre figure che dovranno convincere sindaci e consiglieri dei 47 Comuni teramani a votarli per il dopo-Diego Di Bonaventura che oggi terrèà una conferenza stampa di fine mandato. Qual è la loro idea di Provincia? Cosa serve al territorio? Perchè votare per uno e non per l'altro? Tante domande, tante risposte nel CONFRONTO che potete guardare CLICCANDO QUI