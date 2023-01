MONTORIO, LA VICESINDACO DIMISSIONARIA: «NON C'E' CRISI, LASCIO PER MOTIVI PERSONALI...»

L'unica dichiarazione che rilascia l'ex vice sindaco del Comune di Montorio, Francesca Di Luigi, che ha riconsegnato le deleghe al Sindaco Fabio Altitonante e che ha ripetuto in una breve telefonata a certastampa.it è stata questa: «Sono e resto a fianco del sindaco Altitonante come consigliere, lascio perchè non ho le condizioni personali per dedicarmi al meglio nel mio ruolo di vice sindaco». L'Amministrazione Altitonante a quanto pare applica il principio della rotazione nell'assegnazione del ruolo di vice sindaco, motivo per il quale la Di Luigi fu delegata a questo ruolo nell'ottobre 2021 sostituendo Raniero Barnabei, che è rimasto anche lui a fare il consigliere. Non c'è alcuna crisi di maggioranza. Difficile da credere. E noi non ci crediamo. Ci rendiamo conto che, visti gli impegni che Altitonante ha a Milano, essendo impegnato nella sua campagna elettorale di riconferma al consiglio regionale, che lo costringe a stare lontano dalla sua Montorio, ricoprire il ruolo di vice sindaco non è semplice, così come non è semplice prendere le decisioni al telefono.