DIEGO DI BONAVENTURA SI CANDIDERA' ALLA REGIONE ABRUZZO

"Mi candido per tutelare la provincia di Teramo". Non voleva ma alla fine gli è scappato. Il futuro di Di Bonaventura? Le Regionali. Non si sa ancora se sarà candidato con Fratelli D'Italia o nella civica del Presidente Marco Marsilio. Ma Diego Di Bonaventura si candiderà tra un anno e mezzo alla Regione Abruzzo. Lo ha detto oggi, a margine della conferenza stampa che ha convocato al Bim per il bilancio di fine mandato della Provincia, perchè, come noto, da lunedi mattina, 30 gennaio, all'Amministrazione Provinciale di Teramo sarà eletto un nuovo presidente. Altro non dice.

Dice invece che nel 2023 apriranno due grosse industrie nel Teramano. Si aspetta di saperne di più.

Foto: Lucrezia Di Filippo