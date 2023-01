A MONTORIO CERCASI VICE SINDACO CON SCADENZA A...BREVE

Dopo Raniero Barnabei è la volta di Francesca di Luigi. Due, ormai, ex vicesindaci che si susseguono con motivi avvolti dal segreto che non fanno altro che alimentare il dubbio sulla tenuta reale dell’amministrazione Altitonante. A partire dalla Calisti quando le vennero tolte le deleghe, a passare per Barnabei, dimesso o estromesso?! Ancora non si sa! Passando per la Ricci, dentro su carta ma fuori considerando i suoi notevoli “ contraria” al bilancio. Per finire con la Di Luigi, ultima dimissionaria. A nessuno sarà sfuggita la sua presenza al fianco di Barnabei durante l’ultimo consiglio comunale, presagio di crisi in atto divenuto poi realtà. Le vere domanda da fare a mio avviso sono: cosa succede in comune che spinge i consiglieri ad allontanarsi? Perché i consiglieri non conformi agli “elevati standard” di Altitonante non si esprimono chiaramente sulle loro posizioni? Le dimissioni si usano al posto delle estromissioni? Cosa significa “restare in maggioranza” se non si conoscono/prendono decisioni amministrative? Una cosa è certa, non c’è due senza tre, in bocca a lupo quindi al futuro vicesindaco, anche questo, certamente, a scadenza breve! “



Alessia Nori