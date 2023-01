FOTO/ A GONFIE VELE I NUOVI TESSERAMENTI IN CASA FDI CHE INCONTRA I COMUNI DELLA PROVINCIA CHE ANDRANNO PRESTO AL VOTO

Fratelli D'Italia riunisce il provinciale per fare il punto suin tesseramenti che fa registrare una impennata di iscritti con piena soddisfazione della referente provinciale Marilena Rossi. «Ci siamo visti ad Alba Adriatica per parlare dell'ottimo risultato ottenuto con i tesseramenti dei nuovi iscritti- dichiara Marilena Rossi all'indomani della riunione- l'occasione è stata gradita per presentare il nostro consigliere regionale Marco Cipolletti e per iniziare a fare il punto sui comuni dove si andrà al voto, in primis a Teramo. Ci rivedremo la prossima settimana per fare il punto sui nomi e sui candidati a sindaco. Siamo fiduciosi».

Tra i presenti l'avvocato Pasquale Tiberii dato per probabile candidato a sindaco ma c'erano anche Luca Frangioni, il sottoegretario alla Regione Abruzzo Umberto D'Annuntiis e tanti volti noti della provincia di Teramo.