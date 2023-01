PROVINCIA/ POSSENTI RISPONDE AD ARTICOLO UNO: «LA VOSTRA E' UNA VISIONE DISTORTA, SFORZATEVI DI PROIETTARVI AL REALE BENESSERE DEI CITTADINI»

«Secondo me è una visione distorta e preconcetta quella di Articolo Uno di Teramo - Attualmente gli enti di secondo livello guardano e garantiscono servizi attraverso le amministrazioni comunali, che rappresentano tutti i cittadini e non solo una parte. Se la Provincia tornerà al voto diretto da parte dei cittadini, sono più che convinto - dice Piergiorgio Possenti segretario provinciale del Pd- che ci debba essere un progetto politico, ma oggi si deve guardare alle necessità degli amministratori locali, che, guardacaso, sono gli unici che votano e che rispondono direttamente ai cittadini. Mischiare il piano politico a quello amministrativo è un errore che ha portato la nostra provincia (intesa come territorio) a vedersi spogliata di tanti servizi. Chi pensa che sia solo una questione di poltrone, sbaglia di grosso. Forse perché è abituato a ragionare in questi termini e non con una visione proiettata al reale benessere dei territori e dei cittadini», conclude Possenti.