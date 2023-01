VIDEO-FOTO/ SVOLTA STORICA PER D'ANGELO GRAZIE AL COMUNE DI TERAMO, GRANDE DELUSIONE PER PICCIONI E VAGNONI: "SONO MANCATI I VOTI"

"E' una svolta, una svolta storica e di questo ringrazio il Comune di Teramo. E' un risultato che non mi aspettavo ma è stata una scommessa che ho fatto con il Comune di Teramo, una svolta storica che cancella i vecchi 30-40 anni. di Provincia. Da domani si aprirà una nuova stagione politica. Ripartiremo per far tornare la buona politica ad amministrare, sarà una Provincia del fare con il ruolo primario ai sindaci del territorio", ha detto il neo presidente della Provincia

"Per pochi voti non ce l'ho fatta e qualcuno non ha mantenuto gli impegni presi. E' un pò deluso Domenico Piccioni sindaco di Tortoreto per aver perso e dice solo questo. qualcuno non ha mantenuto gli impegni presi"

"C'è tanta amarezza anche per Vagnoni perchè sono mancati tanti voti. La scelta di Teramo ha influito molto", ha detto Vagnoni

