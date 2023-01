PROVINCIA/ IL M5S SODDISFATTO PER L'ELEZIONE DI CAMILLO D'ANGELO

IL Movimento 5 Stelle saluta con favore la notizia dell’elezione di Camillo D’Angelo a nuovo Presidente della Provincia di Teramo, cui hanno fattivamente contribuito i voti dei consiglieri pentastellati dell’intera provincia. Il risultato certifica la sconfitta tanto di un centrodestra in stato confusionale, quanto dei bizantinismi da vecchia politica, degli improbabili e velleitari apparentamenti, che hanno decretato la debacle senza appello di Vagnoni e Piccioni, che pure erano dati per favoriti. Nessun rappresentante del Movimento ha partecipato ieri notte alle scenette da avanspettacolo che si sono consumate in salastampa provinciale, talune crediamo anche un po’ imbarazzanti per il neo eletto presidente D’Angelo, presa d’assalto da esponenti di altri partiti, alla disperata ricerca di una visibilità che li salvi dall’oblio politico cui sono presumibilmente condannati.

I rappresentanti pentastellati non hanno bisogno di un selfie con il neo presidente, di un warholiano quarto d’ora di celebrità mediatica sul carro del vincitore. Con D’Angelo, esponente di un civismo sano e lontanissimo dalle logiche di partito, nei giorni precedenti il voto si è intrapresa una interlocuzione continua, basata sulla trasparenza, su un programma di rilancio dei temi e delle competenze assegnate alla provincia e sulla promessa di ascolto e di una concreta partecipazione alle decisioni, elementi volti a rimediare ai danni che una politica assente ed autoreferenziale ha cagionato all’intero comprensorio teramano.

A Camillo D’Angelo il Movimento augura quindi buon lavoro. Auguri Presidente I Consiglieri Comunali M5S della Provincia di Teramo

Pina Ciammariconi - Consigliere comunale Teramo

Silvia Mazzocchetti - Consigliere comunale Pineto Simona Astolfi - Consigliere comunale Silvi Franco Buccione - Consigliere comunale Atri Filippo Da Fiume - Consigliere comunale e assessore al bilancio Pineto

