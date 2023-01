MANOLA DI PASQUALE: «L'ELEZIONE DI D'ANGELO E' FRUTTO DELLA POLITICA DEL CONTRO, DELLE VENDETTE E DEI PERSONALISMI...»

La vittoria di D’Angelo , senza nulla togliere alla persona e al sindaco di grandi doti e capacità, è la rappresentazione visiva dei personalismi, delle becere rivalità tra personaggi politici, delle vendette trasversali di chi non ha saputo aspettare il suo turno e di chi ha voluto pesare la propria forza.

Vendette incrociate tra schieramenti di destra e di sinistra. Un presidente eletto e sostenuto di fatto da forze politiche che nulla li accumuna : cinque stelle , Italia Viva, Lega , civismo di destra e di sinistra, in una competizione che ha visto prevalere il “contro” qualcuno o qualcosa e non “ per il bene comune”.