PROVINCIA / LA CASA DEI COMUNI: "BUON LAVORO CAMILLO, ADESSO PENSIAMO AI PROBLEMI DEL TERRITORIO"



Il Gruppo Consiliare della Casa dei Comuni, all’esito delle votazioni Provinciali per il rinnovo della carica del Presidente della Provincia, formula innanzitutto gli auguri di buon lavoro al neo eletto Presidente Camillo D’Angelo.

Il Gruppo della Casa dei Comuni, così come ha fatto sino ad oggi, continuerà compatto a porre l’attenzione ed ogni sforzo politico per la risoluzione delle problematiche provinciali già oggetto della sua azione politica: dalla tutela dell’ambiente e delle aree interne, alla questione del potenziamento progettuale delle strutture viarie e della loro manutenzione; dalla doverosa e immediata attenzione alle strutture scolastiche, alla politica di promozione e sviluppo dell’intero territorio provinciale, anche attraverso un intelligente utilizzo delle risorse messe a disposizione dagli strumenti di programmazione finanziaria quali il PNRR, continuando ad assicurare il proprio fattivo impegno nell’interesse delle collettività e dei territori rappresentati affinché, in discontinuità con la precedente esperienza amministrativa, venga posto rimedio alle problematiche aperte sul territorio, nella consapevolezza che un ente strumentale e di secondo livello debba avere cura di tutte le comunità e di tutte le esperienze amministrative presenti sul territorio.

Nel ribadire i principi che hanno mosso e muovono la nostra azione politica in seno all’Amministrazione Provinciale, rimaniamo in attesa di conoscere le volontà del neo eletto Presidente nei confronti dei diversi gruppi in Consiglio.