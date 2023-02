PROVINCIA/ LA ROSSI REPLICA A D'ALESSANDRO E DICE BASTA AGLI EQUILIBRISMI NEL CENTRODESTRA

Leggiamo non con sorpresa le dichiarazioni del NON ELETTO Camillo D’Alessandro, il quale nelle affermazioni da poco rilasciate agli organi di stampa dà una lettura del tutto disancorata della realtà e mancante di ogni prospettiva politica.

Ci è d’obbligo chiarire che il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, artatamente tirato in ballo, è saldamente al comando della Regione e gli effetti positivi si riverberano sul territorio.

Forse Camillo D’Alessandro, con il suo solito furore agonistico, dimentica che il partito Italia Viva al comune di Teramo ha già presentato da tempo un candidato alternativo all’attuale sindaco Gianguido D’Alberto nella persona di Maria Cristina Marroni mentre alle recenti elezioni per il rinnovo del presidente della provincia ha votato unitamente al primo cittadino di Teramo, alla Lega ed ai 5 stelle il sindaco di Valle Castellana Camillo D’Angelo.

Alla luce degli ultimi avvenimenti ci sembra che gli “equilibrismi e accordi trasversali”, menzionati dal D’Alessandro, sono sicuramente imputabili alla SUA parte politica.

Dal canto nostro osserviamo che la riflessione che va fatta è che sarebbe auspicabile che la coalizione di centrodestra possa ricompattarsi e dialogare, ma ciò può passare esclusivamente verso una profonda autocritica di chi ha diviso la coalizione, fatto finta di sostenere Massimo Vagnoni, per poi unirsi in un cartello incomprensibile a sostegno di D’Angelo, festeggiandolo e ricevendone il ringraziamento, e magari anche il premio della vice presidenza.

Non è più tollerabile che personalismi conditi da ripicche e questioni personali, trasformino il centrodestra in un’armata brancaleone sottoposta agli sbalzi di umore di qualche personaggio in cerca d’autore o di consacrazione personale.

Questo lo dobbiamo ai tanti cittadini che hanno creduto e credono nella nostra parte politica, e ai quali dobbiamo dimostrare serietà e onestà intellettuale.

Con grande serenità e senza preconcetti e preclusioni, siamo pronti sin da subito, a queste precise condizioni, a riprendere il percorso di dialogo e di ricostruzione di un’alleanza che ha raccolto soddisfazioni sia in ambito regionale che nazionale.



Marilena Rossi

Presidente Provinciale Fratelli d’Italia