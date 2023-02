PROVINCIA/ FORZA ITALIA CON COERENZA INSIEME FINO ALLA FINE A MASSIMO VAGNONI

Al Neo Presidente della Provincia di Teramo Camillo D’Angelo vanno le nostre più sentite congratulazioni e l’augurio di buon lavoro, al Presidente uscente Diego Di Bonaventura, va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto. Ringraziamo inoltre gli altri due candidati a questa carica, Domenico Piccioni e Massimo Vagnoni per essersi messi a disposizione, come candidati, per amministrare la Provincia di Teramo. Quest’ultimo è stato convintamente sostenuto dal Nostro Partito - FORZA ITALIA - e intendiamo ribadire con forza il senso politico della propria scelta in favore di Massimo Vagnoni, che non è soltanto un amministratore capace, ma che ha dato prova di possedere quelle qualità di coerenza politica che ne fanno un UOMO vero. Di questo lo vogliamo ringraziare, per il gran lavoro svolto e per il brillante risultato ottenuto che va ben oltre le percentuali che gli venivano assegnate in fase di previsioni e che sono da ascrivere esclusivamente alle sue indiscutibili capacità, incondizionatamente riconosciute anche dai suoi avversari oltre che dai suoi concittadini che lo hanno confermato Sindaco con un dato impressionante.

Di fronte a uno scenario confuso, per non dire incomprensibile, Vagnoni è rimasto ancorato ai suoi ideali, alla sua provenienza e al suo vissuto, combattendo una battaglia di testimonianza che ha voluto affermare come, anche di fronte alle scelleratezze che la Legge Delrio ha generato, la saldezza delle proprie convinzioni non è un bene sul quale si possa mercanteggiare; una testimonianza di coerenza politica che si collega agli esiti del voto per le elezioni politiche dello scorso settembre: il centrodestra a Teramo e in provincia esiste e ne sono testimonianza le percentuali di quelle elezioni. La degenerazione politica invece nasce sulla scorta di scelte di qualche maggiorente del centrodestra, incomprensibili e indigeste per gli elettori. Il risultato è inevitabile e traccia un solco profondo tra chi vota e chi pensa di orientare il voto, forse in vista di qualche incarico o poltrona. Noi per queste ragioni ABBIAMO SOSTENUTO Massimo Vagnoni e abbiamo apprezzato tutto quello che ha fatto a difesa dei suoi e dei nostri ideali di coerenza e lealtà. Grazie Massimo. Crediamo fermamente che vada ritrovata serenità tra le forze politiche di Centro Destra, civici compresi, e che si possa tornare, INSIEME, a esprimere progetti politici comuni da proporre agli elettori alle Elezioni Amministrative che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi. Ringraziamo chi ha creduto e sostenuto, fino alla fine, il candidato Massimo Vagnoni. I toni minacciosi, le ingiurie, le accuse, le lasciamo ad altri. Noi saremo sempre quelli che, con senso di responsabilità, pensano al bene dei cittadini dando un esempio diverso: di educazione, rispetto, considerazione del prossimo e condivisione avendo come faro il senso del dovere e non del potere che dovrebbe appartenere a tutti gli amministratori. Sarebbe troppo semplice per noi oggi “alzare i toni”, invitiamo tutti piuttosto ad “abbassarli” e a ritrovare il giusto equilibrio al fine di amministrare serenamente gli Enti a beneficio dei cittadini e della comunità tutta.

Il Coordinamento Provinciale di FORZA ITALIA