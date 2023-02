PROVINCIA/ ZENNARO (LEGA) REPLICA A FDI: «CHIEDIAMO RISPETTO»

"Lo scontro sul post provinciali è surreale, essendo oltretutto un ente di secondo livello, dove lo ricordiamo, non vota l’intero corpo elettorale ma solo gli amministratori teramani. Dal momento in cui il principale partito della coalizione di centrodestra ha avviato un’attività trasversale a sostegno del proprio candidato, il Sindaco di Tortoreto, che ha visto coinvolte anche pubblicamente le segreterie provinciali di Azione e del PD, anche le altre forze del centrodestra hanno dato indicazioni precise di voto ai propri amministratori iscritti (nel caso specifico il Sindaco di Martinsicuro). Infatti, ringraziamo il Sindaco Vagnoni per il grande impegno, lo stile e le qualità umane con le quali ha affrontato una sfida molto difficile. E’ stata un’elezione di secondo livello e considerando che la stragrande maggioranza degli amministratori locali è civico, quindi senza tessere di partito, le scelte sono state fatte in maniera autonoma dalla maggioranza degli amministratori locali, che sono confluiti con molti voti ponderati sul Sindaco (civico) di Valle Castellana

Chiediamo maggiore rispetto reciproco tra alleati regionali e nazionali, definirci “Lega Nord” in tono dispregiativo da parte del massimo rappresentate locale di FDI quando da più di 10 anni è presente sul territorio abruzzese il progetto politico nazionale di Matteo Salvini, crea un grave danno d’immagine alla coalizione che sta governando con grandi risultati sia a livello nazionale e regionali ed oltretutto dovrà presentarsi unita davanti agli elettori fra pochi mesi ad esempio nel capoluogo Teramano e fra un anno alle prossime elezioni regionali. Infatti, questo tipo di polemiche rischia di oscurare lo straordinario lavoro portato avanti dal Presidente Marsilio e dalla Lega in questi quattro anni di governo regionale.

E’ il momento di archiviare le tensioni sulle elezioni provinciali e di guardare alle importanti scadenze elettorali, serve un rilancio importante del capoluogo teramano e se il centrodestra vuole essere credibile agli occhi degli elettori deve parlare dei problemi concreti che vivono i cittadini tutti i giorni, dalla sicurezza, dalle tensioni economiche con il caro vita alle possibilità offerte dai fondi come il pnrr e l’effettivo completamento dei cantieri della ricostruzione.

E’ arrivato il momento di dimostrare unità, solo così il centrodestra potrà vincere e dimostrare di essere forza di buongoverno nella nostra provincia".

In una nota l'onorevole Antonio Zennaro membro della Segreteria politica regionale Abruzzo Lega Salvini