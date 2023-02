GATTI: “COSTANTINI MI CITA A SPROPOSITO COME AUTORE DI UN COMUNICATO, DIMENTICANDO QUANDO CORREGGEVO I SUOI… “

Il Sindaco di Giulianova, negli ultimi giorni, mi ha citato più volte: devo essere molto presente nei suoi pensieri ed un po’ mi dispiace perché immagino voglia e debba dedicarsi alla sua comunità più che al sottoscritto.

Tuttavia, avendomi Egli attribuito erroneamente la paternità di una nota del partito di Fratelli d’Italia, e onde evitare che ripeta l’errore, sono costretto a ricordargli che alcuni comunicati, in passato, li ho scritti per lui, su sua richiesta, e molti altri ne ho corretti, anche se non me lo aveva chiesto, con molto piacere e per puro spirito protettivo.

Alcuni li conservo ancora, come si fa con le cose care.

Lo invito pertanto ad evitare di citarmi a sproposito, perché la pazienza si alimenta di ricordi del passato fino ad un certo punto, e soprattutto perché tengo a che non si distragga dal suo alto compito di amministrazione della città di Giulianova, men che meno per occuparsi del sottoscritto, che in fondo, ed evidentemente, poco ha contribuito alla sua crescita umana e politica.

Paolo Gatti