PROVINCIA/ CONVOCATO IL PRIMO CONSIGLIO DELL'ERA D'ANGELO: SARANNO DISTRIBUITE LE DELEGHE

Convocato il primo consiglio provinciale dell'era Camillo D'Angelo.

Il Consiglio si terrà il 9 FEBBRAIO 2023 (giovedì) alle ore 11.00 in prima convocazione e per il

giorno 10 Febbraio 2023 alle ore 11.00 in seconda convocazione, presso la Sala Consiliare

del Palazzo della Provincia in Via G. Milli n.2 in Teramo, per la trattazione del seguente

ordine del giorno:

1. Elezione del Presidente della Provincia di Teramo - Esame della condizione

dell’eletto ai fini dell’accertamento insussistenza delle condizioni di incandidabilità,

ineleggibilità, incompatibilità – Convalida Elezione;

2. Giuramento del Presidente;

3. Surroga del Consigliere Graziano Ciapanna con il Consigliere Luca Lattanzi;

4. Comunicazioni del Presidente in ordine alla distribuzione delle deleghe ai Consiglieri

e alla nomina del Vice Presidente.