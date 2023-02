MARIANI: “ALLE AMMINISTRATIVE SEGUIRÒ LA LINEA DEL PD, MA IL PROSSIMO GOVERNO CITTADINO DOVRÀ PENSARE PIÙ ALLA SOSTANZA CHE ALLA FORMA”

In un'intervista rilasciata ad Abruzzoweb, il Consigliere Regionale Sandri Mariani ha precisato la sua posizione sulle prossime amministrative del Comune di Teramo. “La mia linea rispetto alle elezioni amministrative del Comune di Teramo del prossimo maggio sarà quella che deciderà di assumere il Partito Democratico Regionale e Provinciale così come ho fatto nelle ultime elezioni provinciali e a Teramo “occorre fare una profonda riflessione su come si intenda amministrare nel prossimo quinquennio la città di Teramo: nel 2018, da commissario del PD cittadino, sono stato convintamente tra gli artefici della vittoria del Sindaco D’Alberto e della sua eterogenea maggioranza, nonché ho sposato la causa del Partito Democratico Regionale per l’elezione dello stesso a presidente dell’ANCI regionale. Tuttavia, oggi è evidente che occorra un nuovo slancio e diversa impostazione all’azione amministrativa, anche perché la natura originaria della coalizione del 2018 è mutata nel corso dei vari rimpasti di giunta che il Sindaco, legittimamente e in autonomia, ha voluto operare, fino ad includere rappresentanti del defunto “modello Teramo” del centro destra dell’era Chiodi - Brucchi”"credo che la prossima amministrazione aprutina dovrà guardare più alla sostanza che alla forma dell’agire: meno casualità sugli obiettivi quotidiani e più lungimiranza sulla programmazione di lungo periodo” ha chiosato Mariani sulle elezioni comunali".

l'articolo completo su Abruzzoweb