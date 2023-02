ELEZIONI / SIAMO ALBA SI APRE AD UN "AMPIO FRONTE"

La cittadinanza di Alba Adriatica vive un esteso senso di preoccupazione e di smarrimento causato dal progressivo ed evidente degrado ambientale, sociale, turistico ed economico della città.

Un incubo che ormai sembra non avere fine; una condizione impensabile ed ingiusta rispetto alle potenzialità connaturate al contesto sociale e civico albense”. Questo è il primo dato chiaro emerso nell’assemblea generale del 1 Febbraio 2023 convocata nella sede dell’associazione civica. All’assemblea per la prima volta hanno partecipato non solo gli aderenti a Siamo Alba ma anche tanti cittadini indipendenti e svariati rappresentanti di categorie economiche, del mondo politico e del panorama associativo locale. Nella sala gremita è emersa la comune preoccupazione rispetto al declino di una città che negli ultimi cinque anni ha visto peggiorare le proprie condizioni di decoro e di gestione palesemente aggravate da errori di programmazione e dalle gravi lacune del metodo amministrativo. Il punto di partenza per la necessaria riqualificazione della nostra città deve indicarsi nella creazione di un percorso alternativo più ampio possibile contrapposto all’attuale amministrazione comunale. Solo un diffuso senso di responsabilità e di cooperazione civica sarà utile a intraprendere le difficili sfide che Alba Adriatica deve ormai necessariamente percorrere per risollevarsi. Per questo motivo Siamo Alba è profondamente critica rispetto all’atteggiamento di chi in questi anni ha tentato di imporre alla cittadinanza visioni ristrette, spesso errate e partorite regolarmente in ambiti assai limitati e sordi alle richieste degli albensi. La città non ha tratto benefici da tali atteggiamenti ed anzi ha collezionato una serie di flop e di ritardi che non meritava, relegandosi a fanalino di coda della costa teramana.

Siamo Alba apre dunque alle ampie intese ed al confronto allargato ad atre entità territoriali cogliendo proprio su questo tema il consenso generale dell’assemblea. Nei prossimi giorni verrà attivato il percorso utile che, motivando la cooperazione, saprà catalizzare gli elementi di confronto, di partecipazione e di sintesi necessari alla definizione del programma elettorale. Nasce così un progetto nuovo, ampio, fondato sul rinnovamento del metodo e sulla condivisione delle azioni da intraprendere per il bene della città. La scelta del candidato sindaco, ormai prossima, passerà per questo percorso aperto e trasparente.