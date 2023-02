IL CITTADINO GOVERNANTE CONFERMA L’ALLEANZA CON IL MOVIMENTO 5 STELLE

Dalle visioni, dalle idee, dalle battaglie, dagli obiettivi comuni nascono e si rafforzano le alleanze politiche.

Questo è accaduto a Giulianova tra Il Movimento 5 Stelle e Il Cittadino Governante.

Dopo aver condiviso importanti momenti di opposizione nella passata consiliatura, dall’insediamento della Giunta Costantini la convergenza tra noi è diventata una fruttuosa alleanza che ha dato vita a significative iniziative come il corteo per la difesa dell’ospedale, la raccolta di firme per il miglioramento dell’insediamento nell’area ex Sadam e a posizioni condivise come la riqualificazione di piazza Dalla Chiesa e il giudizio critico sul progetto dell’ultimo tratto della Teramo-Mare.

D’altronde entrambi abbiamo a cuore la partecipazione attiva e consapevole dei cittadini in nome della moralità nella vita pubblica, dell’attenzione ai beni comuni, della difesa dell’ambiente e dell’impegno per la giustizia sociale.

Il Cittadino Governante ringrazia Il M5S di Giulianova ed i suoi attivisti storici per il sostegno che hanno voluto esprimere nei confronti della nostra attività e per la volontà di dar vita ad un’alleanza tra le forze progressiste, di sinistra e ambientaliste.

Continueremo insieme al Movimento 5 Stelle ad impegnarci affinché a Giulianova si costituisca una coalizione in grado di vincere le prossime elezioni comunali e di affermare il buongoverno in città.