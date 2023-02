NASCE "RIGENERAZIONE TERAMO", IL RITORNO IN POLITICA DELL'EX ASSESSORE SIMONE MISTICHELLI



Se non fosse per il nome del promotore, la nascita di una nuova associazione culturale a Teramo, non farebbe notizia. Ma se il promotore è un ex assessore e l’associazione culturale ha scelto una sede che, per posizione e dimensione. sembra costruita per condurre una efficace campagna elettorale, allora fa notizia eccome. Andiamo ai dettagli. L’associazione culturale si chiama “Rigenerazione Teramo”, la sede è quella di via Savini, sotto il porticato, la stessa che un tempo ospitava Regalcasa, e il promotore è l’ex assessore Simone Mistichelli.

Primo degli eletti del PD, con un significativo bagaglio personale di preferenze, Simone Mistichelli fu nominato assessore nella prima Giunta del Sindaco D’Alberto, ma poi venne sacrificato al momento del primo rimpasto, dopo un anno e mezzo, quando lo stesso D’Alberto decise di allargare la giunta all’ingresso dell’ex candidato Sindaco Cavallari e dell’ex assessore Maurizio Verna. Mistichelli lasciò l’assessorato e, in virtù delle dimissioni date al momento della nomina assessorile, anche il Consiglio Comunale, con quello che in molti vissero come un vulnus della rappresentanza, visto che si trattava, come ricordato, del primo degli eletti del partito più importante dello schieramento che aveva sostenuto la candidatura di D’Alberto.

La nascita di questa associazione culturale, della quale siamo riusciti a “rubare” un’immagine del logo, fotografato in un tipografia (foto sotto), è dunque preparatoria alla nascita di una lista? L’interessato non risponde, trincerandosi dietro un sorriso e un no-comment, ma non è difficile intuire quanto questo possa essere un lavoro preparatorio al ritorno in campo di Simone Mistichelli, che non ha mai nascosto la sua passione per la politica e che aveva cominciato un suo percorso che, con tutta evidenza, vuole riprendere. Anche perché, sono tante le persone che l’avevano sostenuto in quella sua prima esperienza e che, ancora di più, sono pronte a confermargli la loro fiducia. La domanda, a questo punto, è quale sia l’orietamento di quella che sarà la lista civica Rigenerazione Teramo, se cioè appoggerà il SIndaco uscente o farà una scelta diversa. Ma su questo, per ora, è impossibile tentare una previsione .