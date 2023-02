NUOVO PIANO SPIAGGIA A GIULIANOVA: SI POTRANNO REALIZZARE PISCINE IN SPIAGGIA E PONTILI CHE ENTRANO IN MARE

E' un nuovo piano spiaggia, quello di Giulianova, presentato ieri in sala consiliare dall'assessore ai Lavori pubblici e al demanio, Giampiero Di Candido e dall'architetto Santa Di Carlo che lo ha redatto innovativo per la provincia di Teramo.

Tra le novità più consistenti quello di aumentare le superfici coperte e scoperte da 250 metri quadrati a 300 ed anche di costruire altre piscine sull'arenile che devono essere amovibili e di una superficie di 45 metri quadrati. C'è poi un'altra novità che è quella di realizzare dei pontili che entrano nel mare e che si trovano anche in diverse importanti spiagge italiane. I nuovi manufatti verranno posizionati alla quota dell'arenile e non più sollevati con la possiiblità di sistemare delle strutture coperte fino a mille metri d'inverno per utilizzare le spiagge anche in quel periodo come da richiesta di molti operatori perchè la spiaggia va vissuta anche d'inverno Se ne parla tutti gli anni e poi nessuno riesce ad aprire le strutture nel periodo più freddo dell'anno. Ora a Giulianova si puo'. Sarà un esempio per il litorale tutto teramano? La speranza è sempre l'ultima a morire, chissà che dalle chiacchiere e dalle lamentele prima o poi non si passerà anche ai fatti.