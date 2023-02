VIDEO / MODIFICATO L'HUB DI PIAZZALE SAN FRANCESCO, ZERO LAVORI E DIETROFRONT DEL COMUNE. "VINCONO" GLI AUTISTI

Dovevano partire a gennaio e invece non partiranno prima di metà giugno i lavori per la riqualificazione dell'Hub di Piazzale San Francesco a Teramo, a differenza di quanto annunciato nella conferenza stampa dello scorso 23 dicembre dal sindaco Gianguido D'Alberto e dal soggetto attuatore TUA. Non partirà alcun lavoro sul piazzale "perchè il Comune ha chiesto di posticipare l'intervento sul piazzale visto che saranno diverse le manifestazioni e gli eventi che intende realizzare sul territorio, quindi partiremo a breve ma sulla parte retrostante il fabbricato, poi si faranno i lavori sul fabbricato e soltanto dopo andremo ad avviare gli interventi sull'area dove si fermano e transitano i bus, sfruttando la chiusura delle scuole in modo da provare a ridurre il più possibile i disagi agli utenti". Ce lo conferma direttamente il referente di TUA, l'architetto Paolo Sportiello, reduce da un incontro chiesto ed ottenuto dal sindacato Filt Cgil guidato dal segretario provinciale Maurizio De Juliis, cui ha preso parte sia il Comune di Teramo sia la Regione Abruzzo. Proprio la Filt Cgil aveva subito manifestato tutta una serie di criticità. Unico punto a favore, finora, l'aver ottenuto la modifica del percorso imposto dalla progettazione: il progetto presentato in quella conferenza stampa prevedeva di far percorrere agli autobus tutta Circonvallazione Ragusa, farli rigirare alla rotondina all'altezza di ponte San Gabriele per poi ritransitare sulla stessa Circonvallazione per andare verso il Tribunale. Un tragitto disegnato male "da chi non conosce Teramo" aveva denunciato due mesi fa la Cgil. Ora è scattato il dietrofront: "Il Comune ha garantito che sarà posizionata una segnaletica stradale ad hoc che consentirà agli autobus di uscire dal piazzale e girare direttamente verso sinistra senza finire su Circonvallazione Ragusa (cosa che, negli ultimi anni, era stata vietata tanto che i bus finora entrano ed escono da ponte San Francesco). Resta il neo "del numero degli stalli, secondo noi insufficienti" sul quale non c'è stata la disponibilità di modifica da parte di Tua.

ASCOLTA MAURIZIO DE IULIIS - FILT CGIL