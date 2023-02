A PENNA SANT’ANDREA PRENDE IL VIA IL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA

Circa tremila metri quadri totalmente ripensati, con nuovi arredi, nuovi percorsi, nuove piante, nuova illuminazione, un’area fitness e un grande parco giochi totalmente inclusivo.

A partire da domani 9 febbraio sarà chiusa al transito dei veicoli Piazza Vittorio Veneto. Una chiusura, che segna l’avvio di un importante progetto di rigenerazione urbana della stessa piazza e del viale delle Rimembranze. Lavori di grande importanza, fino alla fine dei quali, per consentire all’impresa di poter lavorare in sicurezza, saranno realizzati passaggi pedonali e carrabili protetti, che consentiranno l’accessibilità della sede comunale, a servizio della quale saranno individuati due stalli di parcheggio, nei quali la sosta sarà limitata ad un tempo massimo di 90 minuti e uno stallo riservato alle persone con disabilità, senza alcun limite temporale di parcheggio.

«Quelli che prenderanno il via, sono lavori che prevedono una vera e propria rinascita dell’area di piazza Vittorio Veneto e del viale delle Rimembranze - spiega il Sindaco Severino Serrani - nella progettazione della quale, abbiamo voluto tenere come nostra stella polare la visione di un futuro diverso, inclusivo, solidale, che restituisca alle persone la priorità anche nella gestione degli spazi».

Si tratta infatti di un intervento che interesserà un’area di quasi tremila metri quadri, con nuovi arredi, nuovi percorsi e un’area verde totalmente ripensata, anche con interventi migliorativi sul patrimonio arboreo, che ricomprenderà un parco giochi rinnovato e ampliato, uno spazio dedicato al fitness e un luogo destinato alla socializzazione.

«Voglio sottolineare l’importanza, all’interno di un progetto già di suo importante, della nascita del nuovo parco giochi, che avrà tutti i giochi, sia quelli “attivi” sia quelli “passivi”, progettati per essere inclusivi - dettaglia il Presidente del Consiglio Comunale Guido Iezzi - quindi un parco giochi che sarà in ogni sua espressione utilizzabile anche da persone con disabilità motorie, così come l’area fitness, costituita da una serie di “stazioni” pensate per favorire l’esercizio, saranno aperte all’uso sia di chi ama fare attività fisica costantemente e ha quindi già una sua routine di allenamento, sia di chi al contrario non pratica attività, ma vuole avvicinarsi all’esercizio fisico, anche seguendo le indicazioni dei cartelli che accompagneranno ogni stazione».

Il progetto prevede, come detto, anche un totale ripensamento degli arredi, così come della pavimentazione e dell’illuminazione, con la totale eliminazione di tutte le barriere architettoniche. All’interno del viale delle Rimembranze, è prevista anche la realizzazione di una piazzetta, destinata a farsi baricentro in occasione degli eventi legati alle tradizioni folcloristiche di Penna Sant’Andrea.

«Quella che prende il via domani, 9 febbraio, è la fase 1 di un progetto che vedrà, nella fase 2, un simile intervento nel parco giochi di Val Vomano e nelle vie adiacenti fino Largo don Bosco - conclude il Sindaco - per un importante investimento, frutto delle risorse assegnate nell’ambito del Piano degli investimenti Complementari al PNRR»