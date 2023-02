PROVINCIA/ ECCO TUTTE LE DELEGHE CHE SARANNO CONSEGNATE OGGI DAL PRESIDENTE CAMILLO D'ANGELO, E SI SCOPRE CHE C'E' DAVVERO POSTO PER TUTTI...TRANNE QUALCUNO CHE HA GIA' DETTO NO

C'è davvero spazio per tutti nella nuova Giunta guidata da Camillo D'Angelo. E' una Giunta allargata che non tiene conto dei partiti e neppure dei consiglieri che hanno votato per Vagnoni o per Piccioni. Tutto è pronto per la consegna delle deleghe nel nuovo consiglio provinciale della nuova era guidata da Camillo D'Angelo. Questi i "compiti" che spetteranno ai nuovi delegati dal Presidente:

A Luca Pilotti va la Viabilità e i Rapporti con la Città Capoluogo (sarà per questo motivo che D'Alberto ha già battuto cassa alla Provincia chiedendo tre rotonde per San Nicolo', presto un sopralluogo per dire sì) a Luca Lattanzi va l'Edilizia Scolastica, a Mauro Giovanni Scarpantonio l'Urbanistica, Bilancio, Politiche Comunitarie, a Ernesto Iezzi l'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, pianificazione piste ciclabili. A Giovanni Luzii: il Pnrr e la cultura, a Ivan Costantini la vice presidenza con il controllo di tutti i delegati. In seconda battuta, quando ci si avvicinerà alle elezioni amministrative, D'Angelo dividerà la viabilità in quattro parti facendo entrare sia Gennarino che Pavone.

A tutto questo hanno detto no: Luca Frangioni che si è subito dimesso e Vincenzo D'Ercole.

Il tutto avverrà stamattina dopo le 11 durante il consiglio provinciale all'ordine del giorno previsti i seguenti punti:

Elezione del Presidente della Provincia di Teramo - Esame della condizione dell’eletto ai fini dell’accertamento insussistenza delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità – Convalida Elezione; Giuramento del Presidente; Surroga del Consigliere Graziano Ciapanna con il Consigliere Luca Lattanzi; Comunicazioni del Presidente in ordine alla distribuzione delle deleghe ai Consiglieri e alla nomina del Vice Presidente

Seguirà conferenza stampa del presidente Camillo D'Angelo con i consiglieri delegati.