PROVINCIA/ ECCO TUTTE LE DELEGHE CHE SARANNO CONSEGNATE OGGI DAL PRESIDENTE CAMILLO D'ANGELO, IN FORSE PAVONE SUL BILANCIO

Tutto è pronto per la consegna delle deleghe nel nuovo consiglio provinciale della nuova era guidata da Camillo D'Angelo. Questi i "compiti" che spetteranno ai nuovi delegati dal Presidente: a Luca Lattanzi vanno le scuole, a Luca Pilotti la viabilità, a Giovanni Luzii PNRR e cultura, a Jwan Costantini la Vice presidenza con la supervisione sui delegati. Tutte le altre deleghe rimarranno a capo del Presidente D'Angelo. Si è in attesa, invece di conoscere la decisione di Enio Pavone al quale è stata proposta la delega al bilancio ma che si è preso qualche giorno prima di decidere. Ricordiamo che nel frattempo si è dimesso Luca Frangioni e che alcuni consiglieri fedeli alla loro vocazione politica, come Vincenzo D'Ercole ha declinato ogni "tentazione" a prendere la delega.

Il tutto avverrà oggi durante il consiglio provinciale all'ordine del giorno previsti i seguenti punti:

Elezione del Presidente della Provincia di Teramo - Esame della condizione dell’eletto ai fini dell’accertamento insussistenza delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità – Convalida Elezione; Giuramento del Presidente; Surroga del Consigliere Graziano Ciapanna con il Consigliere Luca Lattanzi; Comunicazioni del Presidente in ordine alla distribuzione delle deleghe ai Consiglieri e alla nomina del Vice Presidente

Seguirà conferenza stampa del presidente Camillo D'Angelo con i consiglieri delegati.