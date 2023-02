SIMONE ALOISI TORNA NEL PD DI ROSETO NELL'ATTESA DI UN CAMBIO ALLA GUIDA DELLA SEGRETERIA

“Rientro nel Partito Democratico a distanza di qualche anno” esordisce così Simone Aloisi, ex consigliere comunale di Roseto degli Abruzzi.

“Questo periodo di pausa mi è stato utile per osservare dall’esterno le dinamiche di un partito al quale sono legato da un rapporto speciale. Il nuovo corso del PD che si sta profilando all’orizzonte mi ha dato la carica per tornare a riallacciare i rapporti con i vertici locali del partito insieme ai quali inizierò sin da subito ad intavolare un dialogo costruttivo ed un’azione sinergica con l’obiettivo di riconquistare la fiducia di tanti elettori smarriti e privi, al momento, di quello che per tanto tempo è stato un solido punto di riferimento politico” aggiunge Aloisi.

“Questa decisione implica necessariamente le mie dimissioni da presidente dell’Associazione SiAmo Roseto che comunque continuerà ad essere operativa sul territorio, portando avanti le sue idee ed i suoi progetti” sottolinea l’ex consigliere.

“Nell’attesa dell’ormai imminente cambio alla guida della segreteria del PD, lavorerò per rilanciare il partito nella nostra città al fine di restituirgli il prestigio di cui ha sempre goduto ma che, negli ultimi anni, è andato perso” conclude Aloisi.